В Москве прошел парад Победы. Воздушной части не было

В Москве прошел военный парад по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад продолжался в течение 47 минут. По Красной площади, в частности, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М».

Парад посетили семи стран — соседей России. На мероприятии выступил президент РФ Владимир Путин.

Воздушной части парада не было. Министерство обороны РФ предварительно не сообщало, что в параде будет участвовать авиация.

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