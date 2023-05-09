В Москве прошел парад Победы. Воздушной части не было
Источник: Meduza
В Москве прошел военный парад по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад продолжался в течение 47 минут. По Красной площади, в частности, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М».
Парад посетили лидеры семи стран — соседей России. На мероприятии выступил президент РФ Владимир Путин.
Воздушной части парада не было. Министерство обороны РФ предварительно не сообщало, что в параде будет участвовать авиация.