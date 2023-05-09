США объявили о нейтрализации разработанной ФСБ шпионской программы. Она использовалась для кражи секретных документов в течение 20 лет

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вместе с международными партнерами выявили и ликвидировали международную сеть компьютеров, зараженных вредоносной программой. С ее помощью российские спецслужбы получали доступ к конфиденциальным документам из как минимум 50 стран, в том числе входящих в НАТО, а также журналистов, говорится в заявлении Минюста США.

Речь идет о вредоносной программе Snake, которую, по данным американских властей, разработало подразделение 16-го Центра ФСБ России.

«На протяжении 20 лет это подразделение, именуемое в судебных документах Turla, использовало различные версии вредоносного ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютеров по меньшей мере 50 стран, в том числе входящих в Североатлантический альянс», — говорится в заявлении ведомства.

После кражи эти документы переправлялись с помощью «секретной сети» на зараженных компьютерах. Согласно выводам следствия, операции проводились из управления ФСБ в Рязани.

ФБР смогло отключить шпионскую программу с помощью разработанного спецслужбой инструмента Perseus, который «выдавал команды, заставляющие вредоносное ПО Snake перезаписывать свои жизненно важные компоненты».