Минобороны Великобритании: аннексированные Россией украинские территории столкнулись с дефицитом воды

Британская военная разведка в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о дефиците воды на аннексированных Россией территориях и о том, как власти РФ пытаются с этим справиться.

Авторы обзора напоминают, что канал Северский Донец — Донбасс, по которому вода, в частности, поступает в Донецк, находится в основном под контролем Украины. В Донецке и многих других населенных пунктах вода подается по специальному графику, в некоторых населенных пунктах на аннексированной территории централизованное водоснабжение и вовсе отсутствует.

Канал, обращает внимание британская военная разведка, проходит через расположенный недалеко от Бахмута город Часов Яр. В этом районе уже несколько месяцев идут бои с массированным обстрелами, в ходе которых, скорее всего, каналу был нанесен ущерб.

Россия строит водопровод, чтобы уменьшить дефицит воды на аннексированных территориях. Однако, говорится в обзоре, крайне маловероятно, что он полностью компенсирует нехватку воды.

Весной 2023 года власти РФ заявили, что водовод от реки Дон до Донецка длиной 200 километров построен в рекордный срок — чуть более пяти месяцев. Первая насосная станция на нем заработала в конце марта, отчитывалось Минобороны. Власти аннексированной ДНР в начале апреля обещали, что к концу июня жители «смогут получать воду по новому водоводу ежедневно, но пока по часам», сообщал ТАСС.

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