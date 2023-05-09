Линор Горалик исключили из программы литературного фестиваля в Тарту из-за протеста украинских участниц

Писательницу Линор Горалик исключили из программы литературного фестиваля Prima Vista в Тарту. Как сообщает эстонский телеканал ERR, такое решение было принято в день открытия фестиваля — 8 мая. Горалик, которая должна была стать одним из хедлайнеров русскоязычной программы Prima Vista, успела приехать в Тарту.

Причина, по которой Горалик исключили из программы, — протест украинских участниц фестиваля, поэтесс Анны Грувер и Олены Гусейновой.

В частности, Гусейнова раскритиковала онлайн-издание «ROAR — Вестник оппозиционной русскоязычной культуры», главным редактором которого является Горалик.

Его внешний вид менялся вместе с тенденциями так называемой либеральной интеллигенции, уехавшей из России. Они не пошли на фронт воевать на стороне Украины. Они не остались бороться против своего режима. Они не хотят поражения для своей страны. Этот журнал защищает «русскоязычных» и узаконивает их журнал с несколькими украинскими фамилиями.

Тот факт, что Горалик — гражданка Израиля (она не живет в России с 2014 года), по мнению Гусейновой, «является своего рода щитом для российских участников» издания, которое она возглавляет.

Главная причина, почему Горалик не может участвовать в фестивале, по словам Гусейновой, «в том, что когда в Украине совершаются преступления российских военных, невозможно обсуждать проблемы, связанные с русской культурой».

Филолог, доцент Тартуского университета Роман Лейбов, в свою очередь, назвал произошедшее провалом организаторов фестиваля. По его мнению, можно было бы сделать украинскую секцию, и пригласить туда украиноязычных и русскоязычных писателей из Украины.

Понимаете, мы живем действительно в ситуации моральной паники. В первую очередь это касается конечно украинцев, которые страдают от войны. Я совершенно не готов сейчас обсуждать их отношение к Линор Горалик. Однако моральная паника моральной паникой, но должна быть какая-то ответственность. Я очень взволнован и очень зол. Поэтому не хочу ничего больше говорить о фестивале Prima Vista.

Лейбов подчеркнул, что не понимает, почему Линор Горалик «принесли в жертву», напомнив, что она «родилась в Днепре, является гражданкой Израиля и издает резко антипутинский альманах».

Несмотря на то, что Линор Горалик не дали участвовать в фестивале, в Тарту состоится ее встреча с читателями. На это мероприятие Лейбов пригласил на украинском языке живущих или гостящих в Тарту украинцев.

Горалик пока публично не прокомментировала произошедшее.

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