Губернатор Нижегородской области опубликовал видео с Захаром Прилепиным

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в телеграме, что посетил больницу, где находится писатель и политик Захар Прилепин. На видео, опубликованном Никитиным, Прилепин, лежа на больничной койке, говорит:

Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено.

Прилепин добавил, что его и Никитина «никакие преграды не пугают». Глава Нижегородской области, в свою очередь, написал, что Прилепин «чувствует себя хорошо», «процесс выздоровления идет штатно».

6 мая автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался в Борском районе Нижегородской области. Писатель и политик получил ранения, его водитель Александр Шубин, находившийся в момент взрыва на пассажирском месте, погиб.

Глеб Никитин после взрыва сначала сообщил, что в Прилепиным все в порядке, потом заявил, что полученные писателем и политиком ранения не представляют угрозы для жизни. При этом источники «Интерфакса» сообщали, что состояние Прилепина врачи оценили как тяжелое и решили отказаться от его транспортировки в Москву.

По делу о подрыве автомобиля с Захаром Прилепиным на данный момент задержан один человек — Александр Пермяков. Правоохранительные органы распространили видео с признательными показаниями Пермякова, он, в частности, заявляет, что был завербован «спецслужбами Украины». При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно.

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