Гражданин России погиб при ударе Израиля по сектору Газа

Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Палестины Ашрафа аль-Кедру.

Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб утверждает, что «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван». В комментарии РИА Новости он заявил, что из-за обстрела погибли жена и сын Хасвана.

В секторе Газа Абу Хасван возглавлял медицинское учреждение, специализирующееся на физиотерапии и реабилитации.

По последним данным Минздрава Палестины, из-за удара Израиля по сектору Газа 12 человек погибли и 20 пострадали

Армия обороны Израиля, в свою очередь, заявила, что в ходе операции «Щит и стрела» нанесла удары по военным объектам палестинской группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа.