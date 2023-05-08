Умер актер Сергей Дрейден. Он играл в фильмах «Окно в Париж» и «Русский ковчег»

В Петербурге на 82-м году жизни умер актер Сергей Дрейден. Об этом «Фонтанке» сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где Дрейден был приглашенным актером труппы.

31 мая он должен был вновь выйти на сцену театра в спектакле Андрея Могучего «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель».

Сергей Дрейден родился в ленинградской театральной семье в 1941 году в эвакуации в Новосибирске. Его отец Симон Дрейден, работавший литературным секретарем Корнея Чуковского, был арестован в 1949 году по обвинению в космополитизме и провел пять лет в заключении.

В 1962 году Сергей Дрейден окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В разные годы он служил в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина, Театре комедии, Театре на Литейном, «Приюте комедианта».

Помимо работы в театре, Дрейден снялся в нескольких десятках кинофильмов. Он известен по ролям в картинах «Окно в Париж» Юрия Мамина (1993), «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко (1998), «Русский ковчег» Александра Сокурова (2002), «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского (2009), «Маленькие трагедии» Ирины Евтеевой (2009), «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова (2021).

Дрейден является обладателем двух национальных театральных премий «Золотая маска» (2000, 2001), трех высших театральных премий Петербурга «Золотой Софит» (1998, 2011, 2012) и премии Российской академии кинематографических искусств «Ника» (2010).