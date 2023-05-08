«Russian Cyberpunk»: художники из арт-группы «Явь» прикрепили к силуэтам людей протезы, расписанные под гжель. Спустя несколько часов инсталляцию уничтожили

Художники из петербургской арт-группы «Явь» представили работу под названием «Russian Cyberpunk» — это силуэты людей, к которым прикрепили расписанные под гжель протезы. Фотографию работы, появившейся на набережной Обводного канала, художники опубликовали в своем телеграм-канале.

«Однажды мне довелось увидеть репортаж о Военно-историческом музее бундесвера в Дрездене, в котором представлена антивоенная экспозиция, освещающая ужасы Второй мировой войны и то, какими немцы с нее вернулись. Вдохновленные этой экспозицией, мы сделали собственное художественное произведение под названием „Russian Cyberpunk“, актуализирующее тему в контексте современных событий», — рассказал автор работы «Медузе».

Инсталляция появилась в первой половине дня 8 мая. Спустя несколько часов коммунальные службы уничтожили ее, убрав протезы и закрасив силуэты.

В марте арт-группа «Явь» установила на набережной реки Фонтанки памятник белому пальто. Инсталляция представляла собой безголовую фигуру в белом пальто, рукава которого завязаны за спиной, как у смирительной рубашки. Художники написали в соцсетях, что работа посвящается «всем белопальтовым». Вскоре памятник был уничтожен.