Подозреваемому в причастности к подрыву автомобиля Захара Прилепина предъявлены обвинения. Его отправили в СИЗО

Александру Пермякову, задержанному по подозрению в причастности к подрыву автомобиля, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, предъявлены обвинения по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ, совершенное организованной группой) и статье 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека).

Суд, сообщает Генпрокуратура РФ, поддержал ходатайство об аресте Премякова сроком на два месяца.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель Прилепина (он находился в момент взрыва на пассажирском сиденье) Александр Шубин погиб, писатель и политик получил ранения.

Александр Пермяков был задержан спустя несколько часов после взрыва. Правоохранительные органы распространили видео с признательными показаниями Пермякова, он, в частности, заявляет, что был завербован «спецслужбами Украины». При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно.

Пермяков на данный момент — единственный фигурант дела о подрыве автомобиля Захара Прилепина.

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