В Техасе открыли стрельбу в торговом центре. Погибли восемь человек

Восемь человек погибли и еще семеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 6 мая вооруженный злоумышленник в торговом центре Allen Premium Outlets в городе Аллен к северу от Далласа. Об этом сообщает CNN.

Нападавшего застрелил полицейский, находившийся в районе торгового центра. По свидетельствам очевидцем, преступник был одет во все черное, он был вооружен винтовкой типа AR-15, на нем был бронежилет.

В результате стрельбы, по данным медиков, пострадали люди в возрасте от пяти до 61 года. Все они госпитализированы. Трое находятся в критическом состоянии.

Согласно данным Gun Violence Archive, с начала 2023 года в США произошли уже почти 200 случаев массового убийства. Статистика учитывает только те случаи, когда пострадали не менее четырех человек.