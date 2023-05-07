В Свердловской области из-за лесных пожаров сгорели два склада с порохом. Город Асбест остался без воды и света

В ряде регионов Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Как пишет издание Е1, по состоянию на 7 мая в области в общей сложности зафиксированы 55 пожаров общей площадью 35 тысяч гектаров. Пока властям удалось локализовать 14 пожаров на площади в 1490 гектаров.

Вечером 6 мая в поселке Первомайский лесной пожар перекинулся на склады с порохом, принадлежащие оружейной компании «Гефест-М». В результате сгорели два склада на площади 960 квадратных метров. Огонь угрожал еще 18 зданиям, где хранится взрывчатка.

Из-за угрозы возгорания из многих населенных пунктов начали эвакуацию жителей. Всего были вывезены более тысячи человек, в основном из поселков Первомайский и Красноармейский.

Город Асбест, рядом с которым зафиксированы четыре крупных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров, остался без водоснабжения и электричества — из-за аварий на местных Водоканале и электростанции.

По данным Роспотребнадзора, в результате пожаров в воздухе значительно превышено количество вредных веществ. Многие населенные пункты заволокло дымом от пожаров. Санитарные врачи посоветовали местным жителям не открывать окна дома и не выходить на улицу без масок и респираторов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с природными пожарами в регионе критической и обратился за федеральной помощью для борьбы с ними. Помимо сотрудников МЧС и Росгвардии, на борьбу с пожарами выехали четыре тысячи добровольцев и волонтеров, в том числе из других регионов.