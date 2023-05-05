Умер режиссер Михаил Хлебородов. Он снял клипы для «Мумий Тролля», ДДТ и многих других (вы точно их видели)
Российский режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил ТАСС режиссер Григорий Константинопольский, не став раскрывать причины смерти Хлебородова.
Михаил Хлебородов, окончивший в 1992 году режиссерский факультет ГИТИСа, был одним из первых российских авторов клипов. Среди его работ клипы для группы «Мумий Тролль» на песни «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», «Розовый фламинго» и «Никто никогда» для Алены Свиридовой, «Секс без перерыва» и многие другие.
Хлебородов был режиссером программ «Новогодняя ночь на Первом канале» в 2008 и 2009 годах, автором фильмов «Параграф 78» и «Курьер из „Рая“», режиссером и продюсером сериалов.
Он также был одним из участников «Русского проекта» — серии социальной рекламы — для которого снял «Я тебя люблю» с группой ДДТ.