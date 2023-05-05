Суд в Москве приговорил военного к 13 годам колонии по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего российского военнослужащего Артема Семенова по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Семенова лишили звания сержанта. Суд не стал назначать ему штраф и другие ограничения «ввиду его материального положения».

Как уточняет «Интерфакс», из материалов уголовного дела, оглашенных в резолютивной части приговора, следует, что Семенова задержали 30 марта 2022 года.

До этого он проходил службу в одной из частей, расположенных в Белгородской области. В суде уточнили, что преступление, в котором обвиняли Семенова, было совершено до начала .

Подробности дела неизвестны, так как его материалы засекречены, а процесс проходил в закрытом режиме.

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