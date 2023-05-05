Следствие решило добиваться ареста Жени Беркович и Светланы Петрийчук по делу об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол» 

Следствие решило просить суд избрать режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом говорится в материалах дела, поступившего в Замоскворецкий районный суд Москвы, который 5 мая должен избрать меру пресечения Беркович и Петрийчук.

К рассмотрению ходатайства следствия суд, по состоянию на 15:00 мск, еще не преступил.

Режиссерка Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук были задержаны 4 мая в рамках дела об «оправдании терроризма», которое возбудили из-за их спектакля «Финист Ясный Сокол». В спектакле, удостоенном престижной театральной премии «Золотая маска», рассказывается о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Читайте также

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук подозревают в «оправдании терроризма» Рассказываем о спектакле «Финист ясный сокол», который стал поводом для уголовного дела

Читайте также

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук подозревают в «оправдании терроризма» Рассказываем о спектакле «Финист ясный сокол», который стал поводом для уголовного дела