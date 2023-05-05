Минюст объявил «иностранными агентами» Марию Певчих и издание «Тайга.инфо»

Минюст РФ добавил новых людей и организации в реестр «иностранных агентов».

В список, в частности, попали сотрудники ФБК Мария Певчих и Георгий Албуров, а также новосибирское издание «Тайга.инфо».

Среди оснований для включения Певчих в реестр Минюст, в частности, указывает, что она «распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации» и публично поддерживала санкции против российского руководства.

Албуров добавлен в список, так как «распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации» и тоже поддерживал санкции.

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