Экспертизу в деле об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол» проводил создатель «деструктологии» Роман Силантьев

Экспертом со стороны обвинения в уголовном деле об «оправдании терроризма», возбужденном из-за спектакля «Финист ясный сокол», был создатель лженауки «деструктологии» Роман Силантьев. Это выяснил «Первый отдел», адвокаты которого участвуют в защите режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых по этому делу.

Как ранее объявил Следственный комитет РФ, уголовное дело было возбуждено после того, как эксперты обнаружили в «Финисте ясном соколе» «признаки оправдания терроризма» и «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».

О чем на самом деле этот спектакль Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук подозревают в «оправдании терроризма» Рассказываем о спектакле «Финист ясный сокол», который стал поводом для уголовного дела

Как сообщает «Первый отдел», экспертизу проводил Роман Силантьев — «одиозный географ» и «религиовед», поддерживающий вторжение в Украину и заявляющий, что там исповедуют «неоязычество сатанинского характера».

Он также считает себя основателем «деструктологии», которая «комплексно рассматривает экстремистские и террористические организации, психокульты и нерелигиозные секты; тоталитарные секты и сферу магических услуг; суицидальные игры и увлечения, смертельно опасные молодежные субкультуры („Колумбайн“, АУЕ и др.) и медицинское диссидентство», цитирует высказывания Силантьева «Медиазона».

В спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном Женей Беркович по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, рассказывается о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». В 2022 году спектакль получил театральную премию «Золотая маска» — в номинациях «Драма/работа драматурга» и «Драма/работа художника по костюмам».

4 мая Беркович и Петрийчук были задержаны в рамках дела об «оправдании терроризма». Суд в ближайшее время должен избрать им меру пресечения.

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