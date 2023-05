Эд Ширан выиграл дело о плагиате. Он ранее обещал завершить карьеру, если суд признает его виновным в краже песни Марвина Гэя

Британский певец Эд Ширан выиграл дело о предполагаемом плагиате в его треке «Thinking Out Loud» — суд присяжных в Нью-Йорке решил, что музыкант не копировал песню «Letʼs Get It On» Марвина Гэя, сообщает The New York Times.

Иск против Ширана подали наследники Эда Таунсенда, соавтора песни «Letʼs Get It On». В иске говорилось, что основные элементы из «Letʼs Get It On» можно услышать в композиции Ширана «Thinking Out Loud». Таким образом Ширан скопировал «сердце» композиции Гэя и Таунсенда, утверждали они.

Ширан и его адвокаты не отрицали, что аккорды в этих двух песнях похожи, но называли их обычными музыкальными строительными блоками, которые использовались в десятках других песен. Незадолго до того, как присяжные вынесли свое решение, певец обещал завершить свою музыкальную карьеру, если суд признает его плагиатором, пишет «Би-би-си».

После оглашения вердикта музыкант заявил, что очень доволен исходом дела. «Похоже, мне все-таки не придется уходить с моей работы», — сказал он.

Также Ширан отметил, что считает неправильным, что подобные обвинения вообще доходят до суда.

Последние восемь лет мы говорили о двух песнях с совершенно разными текстами, мелодиями и четырьмя аккордами, которые также отличаются и используются авторами каждый день во всем мире. Эти аккорды являются обычными строительными блоками, которые использовались для создания музыки задолго до того, как была написана «Letʼs Get It On», и будут использоваться для создания музыки еще долго после того, как мы все уйдем.

В 2022 году Ширан выиграл другой иск о нарушении авторских прав. Тогда музыканта обвиняли в том, что его песня «The Shape of You» является плагиатом песни «Oh Why» Сами Чокри, вышедшей на два года раньше.