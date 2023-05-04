В США одобрена первая вакцина от респираторного вируса, из-за которого ежегодно болеют больше 60 миллионов человек

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило первую вакцину от респираторно-синцитиального вируса, которым ежегодно заражаются около 64 миллионов человек по всему миру и который приводит к смерти примерно 160 тысяч человек в год.

Вирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США он ежегодно становится причиной смерти от шести до 10 тысяч человек старше 65 лет. От 6% до 8% людей старше 50 лет, госпитализированных с этим вирусом, умирают.

Кроме того, по данным CDC, вирусом заражаются почти все дети к возрасту два года. У них, как правило, заболевание протекает в легкой форме с обычными симптомами простуды, но в ряде случаев, особенно у младенцев, вирус может приводить к развитию инфекции нижних дыхательных путей (например, к пневмонии). В США он приводит к смерти 100-300 детей в возрасте до пяти лет ежегодно.

Вакцину разработала фармацевтическая компания GSK. Препарат получил название Arexvy. Он будет доступен для применения в ближайшие месяцы — но сначала только для людей старше 60 лет. Ожидается, что в скором времени вакцину также одобрят в ЕС.

Эффективность вакцины, по оценкам компании-разработчика, составляет 82,6%. Этот показатель отражает то, насколько у вакцинированных людей снижается риск развития инфекции нижних дыхательных путей по сравнению с невакцинированными людьми. Тяжелых побочных эффектов от применения вакцины не зафиксировано — обычно это боль около места укола и слабость, которые проходят в течение двух дней.

Вакцину от респираторно-синцитиального вируса пытались разработать с 1960-х годов. Над такими препаратами работают и другие компании, в том числе Pfizer. Предполагается, что в течение 2023 года будет одобрено применение вакцины Pfizer для беременных женщин — она защитит от вируса и самих женщин, и новорожденных.

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