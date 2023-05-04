Суд оштрафовал ведомство Роскомнадзора за утечку базы данных сотрудников. Благодаря ей журналисты узнали о списках потенциальных «иноагентов»

Мировой суд Симоновского района Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ»), подведомственный Роскомнадзору, из-за утечки базы данных сотрудников, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, «ГРЧЦ» признали виновным в нарушении закона о персональных данных, поскольку предприятие «не обеспечило конфиденциальность персональных данных [сотрудников] и не исключило неправомерный доступ третьих лиц к базе.

«Настоящее время» уточняет, что речь идет о взломе внутренней сети Главного радиочастотного центра, в результате которого хакеры собрали более двух терабайт документов и писем сотрудников предприятия. Впоследствии несколько СМИ, в том числе расследовательский проект «Настоящего время» и «Радио Свобода», выпустили расследования, основанные на этом массиве данных.

Среди прочего журналисты из утечки узнали, что «ГРЧЦ» играет ключевую роль в тотальной слежке государства за россиянами в интернете. В частности, эта структура помогает блокировать независимые СМИ, пишет доносы на потенциальных «иноагентов», цензурирует запросы в «Яндексе» о войне, а также выискивает сообщения о здоровье Владимира Путина, акциях протеста и «фейках» об армии.

В ноябре 2022 года хакерская группировка «Киберпартизаны» из Беларуси сообщила, что ей удалось взломать внутреннюю сеть Главного радиочастотного центра. Полученные данные хакеры передали журналистам. В феврале 2023 года вышли расследования, основанные на этих данных. В частности, благодаря утечке «ГРЧЦ» журналисты узнали о списке из 804 имен, по которым центр с 2020 по 2022 год собирал информацию для внесения в реестр«иноагентов».

Главное из расследований о «ГРЧЦ»

ФГУП «ГРЧЦ» За этой нелепой аббревиатурой скрывается ведомство Роскомнадзора, которое пишет доносы на «иноагентов», прячет данные о здоровье Путина и заставляет «Яндекс» врать про войну

Главное из расследований о «ГРЧЦ»

ФГУП «ГРЧЦ» За этой нелепой аббревиатурой скрывается ведомство Роскомнадзора, которое пишет доносы на «иноагентов», прячет данные о здоровье Путина и заставляет «Яндекс» врать про войну