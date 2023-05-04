Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Владимир Путин отреагировал на атаку дронов на Кремль, заявил:

Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло (цитата по «Интерфаксу»).

Атака дронов, о которой Кремль объявил днем 3 мая, была основной темой, интересовавшей журналистов в ходе ежедневного пресс-колла с Песковым. Вот что еще сказал пресс-секретарь президента РФ:

На куполе Сенатского дворца после атаки дрона «опалено буквально два медных листа». Их сегодня или завтра заменят. И все будет как новое.

Меры безопасности будут усилены, но как именно, пока не сообщается — «это тема для глубокого анализа наших специалистов, они делают свою работу».

Никакого специального телеобращения Путина в связи с атакой дронов не планируется. Экстренного заседания Совета безопасности РФ тоже не будет.

«Решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, — они, конечно, смехотворны абсолютно».

«Все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание».

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