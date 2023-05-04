«Пока рано». Кадыров выступил против немедленного ответа на атаку беспилотников по Кремлю

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что организатором атаки беспилотников на Кремль «придется ответить», но «не сегодня, не завтра». Об этом он написал в телеграм-канале.

По мнению Кадырова, атака беспилотников — «провокация и вынуждение к более массированным действиям», которые должны были привести, например, к «массовым ковровым бомбардировкам» украинских городов. В своем посте глава Чечни восхитился «сдержанностью и мудростью» президента России Владимира Путина, который «не поддался на эту гнусную провокацию».

Он отметил, что причастные к атаке понесут «справедливое, заслуженное наказание», но «пока рано» для этого, так как «справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран».

Кадыров назвал задачей России «восстановить мировые институты справедливости», после чего «будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора».

«Поэтому сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил глава республики.

3 мая пресс-служба президента РФ сообщила о ночной атаке двух дронов на Кремль, назвав это терактом и покушением на Путина. Российские власти утверждают, что атаку беспилотников организовали власти Украины, а решение о нападении принимали в США. В Киеве и Вашингтоне отрицают причастность к случившемуся.

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