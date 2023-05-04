Над Киевом сбили потерявший управление украинский беспилотник

Командование воздушных сил Украины сообщило, что вечером 4 мая сбило над Киевом собственный беспилотник «Байрактар», потерявший управление.

По данным командования, дрон совершал плановый полет и в какой-то момент потерял управление.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена! Жаль, но это техника, такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что жертв и пострадавших нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за попадания обломков беспилотника начался пожар в Соломенском районе украинской столицы. Там загорелось четырехэтажное здание торгового центра.

«В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 кв. м. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших не обнаружили», — написал Кличко в своем телеграм-канале.