Володин сравнил «киевский режим» с «Исламским государством» и пообещал, что «будет требовать применения оружия, способного его уничтожить»

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявления об атаке дронов на Кремль, в которой власти РФ обвинили Украину.

Он, в частности, написал в телеграме, что «киевский режим» следует «признать террористической организацией», которая, по его словам, «не менее опасна», чем «Исламское государство» или «Аль-Каеда». «Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности», — заявил Володин.

«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин. О каком оружие идет речь, он не уточнил.

По словам Володина, «теракт в отношении президента — это нападение на Россию».

Атака дронов на Кремль Meduza

Пресс-служба президента РФ объявила, что в ночь 3 мая Кремль подвергся атаке беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дроны (их, по его словам, было два) удалось сбить. По словам Пескова, власти РФ расценивают атаку как теракт и попытку покушения на Владимира Путина (которого, как сообщается, в Кремле в момент нападения не было). В атаке беспилотников Россия обвинила Украину. В офисе президента Украины причастность к произошедшему отрицают.