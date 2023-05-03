Один из крупнейших спонсоров ФБК Борис Зимин заявил о сокращении взносов. По его словам, он жертвовал по миллиону долларов в год

Предприниматель и меценат Борис Зимин заявил в интервью Елизавете Осетинской, что сократит финансовую поддержку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Зимин — один из крупнейших спонсоров ФБК. По его словам, сначала он жертвовал организации по 300 тысяч рублей ежемесячно, а в последние годы его поддержка выросла до 1 миллиона долларов в год.

«Нехорошо так долго иметь большого донора. Это неправильно», — заявил Зимин. Соратникам Навального он предложил более активно заниматься краудфандингом. «Пусть собирает деньги открыто более громко», — считает бизнесмен.

Осетинская в интервью вернулась к вопросу сотрудничества ФБК и Зимина. Она напомнила, что Зимин говорил, что, если его перестает устраивать, что делает фонд, то он перестает его поддерживать. Далее Осетинская и Зимин перешли к обсуждению «письма в защиту олигархов», которое подписали представители руководства ФБК, в ходе которого бизнесмен заявил, что не согласен с соратниками Навального в данной ситуации.

В конце апреля в Берлине прошла встреча представителей российской оппозиции, по итогам которой была опубликована «Декларация российских демократических сил». Одним из подписавших декларацию был Борис Зимин. Представители ФБК во встрече не участвовали и свои подписи под декларацией не поставили. Причины такого решения руководство ФБК не пояснило.