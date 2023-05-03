Бывшего главреда Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии

Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает «Белта».

Прокуратура запрашивала для Протасевича 10 лет колонии усиленного режима.

Двух других фигурантов дела — основателя Nexta Степана Путило и экс-редактора канала Яна Рудика — заочно приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно.

По версии следствия, фигуранты дела с 2020 года, «исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем», публиковали в телеграм-каналах Nexta и «Беларусь головного мозга» «информационные материалы, имеющие деструктивные цели». Следствие также считает, что обвиняемые призывали «протестно настроенных граждан совершать акты терроризма».

Протасевич — единственный фигурант дела, которого и судят очно.

Всего Протасевича обвиняют по 11 статьям уголовного кодекса Беларуси. Среди них — разжигание социальной вражды, организация массовых беспорядков, создание и руководство экстремистским формированием, дискредитация Республики Беларусь и другие.

Nexta — один из самых известных белорусских оппозиционных ресурсов, получивший массовую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Власти Беларуси внесли телеграм-каналы Nexta в список каналов, распространяющих «экстремистские материалы», и объявили их «экстремистским формированием».

После задержания в мае 2021 года Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием, «чтобы искупить тот вред», который «нанес стране». Родители Протасевича призывали тогда относиться к его «признаниям» критически и говорили, что они были получены методом «физического воздействия».