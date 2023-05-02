Роман Стивена Кинга «Сказка», официально не выходивший в России, появился на «Авито». Его выпустило луганское издательство «Трофейная книга»

Пиратская версия романа Стивена Кинга «Сказка» появилась на российских маркетплейсах «Авито» и «Юла». Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на издательство «Эксмо-АСТ», бывшего правообладателя изданий Кинга в России.

Фэнтези-роман, представленный в сентябре 2022 года, официально в России не выпускали. Стивен Кинг прекратил любое сотрудничество с российскими издательствами в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

Судя по объявлениям, которые обнаружила «Медуза», роман Кинга с иллюстрациями продается по цене от 1,3 до 2,5 тысячи рублей. В выходных данных сказано, что роман выпустило издательство «Трофейная книга» из Луганска (в системе «СПАРК-Интерфакс» такой компании нет).

В книге отсутствует — уникальный номер, который есть у каждой книги, изданной легально. Также в представленных выходных данных нет имени автора перевода романа Кинга.

В «Эксмо-АСТ» рассказали, что «Сказку» Кинга бесплатно выкладывали в открытый доступ на интернет-ресурсах. «Медуза» обнаружила, что в крупной онлайн-библиотеке «Флибуста» «Сказка» Кинга появилась под тегом #СамиздатСетеваяЛитература.

В «Эксмо-АСТ» заявили, что «ничего не могут поделать», поскольку у издательства нет прав на эту книгу.

Стивен Кинг не комментировал случившееся.

После начала российского вторжения в Украину некоторые писатели, в том числе Стивен Кинг, Джоан Роулинг и Нил Гейман, отказались сотрудничать с издательствами из России.

Последней книгой Кинга, официально вышедшей в России, стал роман «Билли Саммерс».

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