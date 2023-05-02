«Радио Свобода» сообщило о взрыве на территории Крыма. Глава аннексированного Севастополя заявил о «тренировке ПВО»

В Севастополе вечером 2 мая были слышны взрывы, сообщали местные телеграм-каналы. Глава аннексированного города Михаил Развозжаев заявил, что «громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках и тренировка наших систем ПВО».

«Радио Свобода» по фотографиям геолоцировало место взрыва — это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя. Причина взрыва и другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Власти аннексированного Крыма регулярно сообщают об атаках беспилотников на различные объекты, в том числе в Севастополе. Так, например, Михаил Развозжаев вечером 1 мая объявлял о двух сбитых беспилотниках — на подходе к Севастопольской бухте и на суше.