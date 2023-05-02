Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки The Atlantic

Президент Владимир Зеленский появился на обложке июньского номера американского журнала The Atlantic. Его портрет нарисовал лидер рок-группы U2 Боно.

На обложке The Atlantic приведена цитата Владимира Зеленского: «Выбор между свободой и страхом»

The Atlantic выпустил огромный репортаж из Украины, для которого журналисты Энн Эпплбаум и Джеффри Голдберг поговорили с Владимиром Зеленским, представителями его офиса, министром обороны Алексеем Резниковым, главой МИД Дмитрием Кулебой, украинскими военными и политиками. Авторы репортажа съездили в Киев, побывали на разных участках фронта в Украине, а также в мастерских по производству дронов.

В центре репортажа The Atlantic оказалась история о том, как российские военные перед отступлением из Херсона в ноябре 2022 года похитили останки князя Григория Потемкина, который в конце XVIII века включил Крым в состав Российской империи.

Владимир Зеленский, комментируя похищение останков из Херсона, сказал, что российские военные, участвовавшие в этом, скорее всего, не знали, кто такой Потемкин, и для них «не важно, что они украли». «Когда они бегут, они забирают все, что видят. Знаете, что они забрали из Киевской области? Унитазы. Они украли унитазы!» — заявил Зеленский.