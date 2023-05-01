В Забайкальском крае из-за степного пожара загорелись жилые дома в городе Борзя

В городе Борзя в Забайкальском крае степной пожар перекинулся на жилые дома. По данным регионального управления МЧС, днем 1 мая в Борзе загорелись девять жилых домов и крыша магазина. В тушении огня задействован, в числе прочего, пожарный поезд. МЧС направляет в Борзю дополнительные силы.

Жители Борзи, пишет «Тайга.Инфо», пытаются тушить пожар и своими силами. В паблике «Наша Борзя» во «ВКонтакте» люди просят помощи в тушении огня друг у друга: «Нужна помощь в тушении пожара на улице Промышленная. У кого есть лопаты, метла просим помощи».

В Борзе, отмечает «Тайга.Инфо», живут много военнослужащих и членов их семей. До 2009 года в городе располагался штаб 36-й общевойсковой армии ВС РФ, недалеко от Борзи находится военная часть.

В России с наступлением весны ежегодно происходят крупные природные пожары, как по естественным причинам, так и, например, из-за пала сухой травы. Пожары зачастую распространяют на населенные пункты, уничтожая дома. Система тушения пожаров во многих частях России такова, что пожарные не успевают быстро добраться до отдаленных населенных пунктов, а на местах зачастую нет сил и средств для борьбы с огнем, в том числе достаточного запаса воды.

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