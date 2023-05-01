ЛДПР устроила «первомайскую демонстрацию» у памятника Жириновскому в игре Minecraft. Пришли, как уверяют организаторы, 12 тысяч человек

Партия ЛДПР провела 1 мая «демонстрацию» у памятника Владимиру Жириновскому в игре Minecraft.

Как заявил «Подъему» глава пресс-службы партии Александр Дюпин, «людей на цифровой митинг собралось примерно 12 тысяч одномоментно». Желающих, по его словам, было еще больше, но «остальные просто не смогли зайти на сервер».

При этом корреспондент «Фонтанки», пытавшийся посмотреть на «демонстрацию», отмечает, что сервер с памятником Жириновскому рассчитан не более чем на 100 пользователей. К 12:00 мск, когда должна была начаться «демонстрация», корреспонденту «Фонтанки» уже не хватило места на сервере. Как подсоединиться смогли 12 тысяч участников, о которых говорят в пресс-службе ЛДПР, неизвестно.