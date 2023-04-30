Умер модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщают РЕН-ТВ, Mash и Baza со ссылкой на источники, а также Shot со ссылкой на родственников умершего.

Зайцеву было 85 лет. Точная причина его смерти не называется. В последние годы у Зайцева была болезнь Паркинсона.

По информации Mash, днем 30 апреля модельера доставили в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке, где через несколько часов он скончался.

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Вячеслав Зайцев — один из наиболее известных российских модельеров; еще в советское время он получил в западной прессе прозвище «Красный Диор». Коллекции Зайцева на протяжении десятилетий демонстрировались на престижных показах по всему миру.

Зайцев создавал костюмы для звезд советской и российской эстрады, фигуристов и олимпийских спортивных делегаций. Также он работал над костюмами к спектаклям в многочисленных театрах Москвы, мюзиклам и телефильмам. В 2007-2009 годах вел программу «Модный приговор».

Зайцев был удостоен званий народного художника РФ и академика Российской академии художеств, а также был награжден советским орденом «Знак Почета», российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.