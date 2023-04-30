Суд в Бразилии отменил блокировку телеграма на территории страны. Об этом сообщает Reuters.

Решение о блокировке было принято другим судом 26 апреля по запросу полиции — из-за того, что мессенджер отказался выдать телефонные номера администраторов и участников двух неонацистских чатов.

Как полагают в правоохранительных органах, эти люди могут быть причастны к недавней волне насилия в бразильских школах, которая уже привела к гибели пяти человек. В полиции отмечали, что администрация мессенджера лишь «частично» пошла на сотрудничество, передав ограниченное количество информации.

В новом решении об отмене блокировки суд назвал ее несоразмерной нарушениям, подчеркнув, что таким образом нарушается право миллионов жителей Бразилии на свободу коммуникации.

В то же время, суд не стал отменять наложенный на Telegram штраф. Компания будет обязана выплачивать по ежедневно до выполнения требований

Власти стран по всему миру регулярно предъявляют претензии к телеграму за отказ выдавать данные. Администрация мессенджера настаивает, что для нее приоритетом является приватность пользователей. При этом телеграм обычно подчиняется требованиям властей об удалении контента, признанного противоправным.

В России телеграм считался официально заблокированным с 2018 по 2020 год после отказа выдать властям ключи шифрования. Фактически, руководству РФ не удалось воспрепятствовать работе мессенджера.