Медалистку Олимпиады-80 Светлану Варганову арестовали в Гоа по обвинению в продаже наркотиков

Бывшая участница сборной СССР по плаванию, олимпийская медалистка Светлана Варганова арестована в индийском штате Гоа по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает The Indian Express.

Вместе с 59-летней Варгановой были задержаны местный житель и еще один бывший полицейский из России, которого считают руководителем преступной группы. Операция по их поимке готовилась около двух недель.

По данным индийской полиции, Варганова живет в Гоа последние несколько лет.

В посольстве России в Индии заявили, что выясняют детали произошедшего.

Светлана Варганова выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в Москве в плавании брассом на 200 метров. В 1982 году в этой же дисциплине она стала чемпионкой мира.