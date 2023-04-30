ФСБ отчиталась о раскрытии убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга, совершенного в 1997 году. Его заказчиком назвали лидера Тамбовской ОПГ

ФСБ заявила, что установила причастных к заказному убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в 1997 году.

Имена преступников не называются. Ведомство сообщило лишь, что один из них «осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении» вице-губернатора, а второй — непосредственно стрелял по автомобилю.

Как утверждают в ФСБ, фигуранты дела дали признательные показания о том, что убийство заказал лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин). Он лично передал им автомат Калашникова, из которого было совершено убийство.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжаются «следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления».

Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года. Машина, в которой он с женой ехал на работу, была обстреляна снайпером с чердака одного из домов. Маневич умер по дороге в больницу, его жена получила легкое ранение.

Владимир Барсуков сейчас отбывает длительный тюремный срок за убийство и создание преступного сообщества. Он также проходит обвиняемым по делу об убийстве Галины Старовойтовой.