Актер из Улан-Удэ Артур Шувалов покинул Россию. Месяц назад он порезал себе вены на сцене, обвинив руководство в травле

Актер Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов, месяц назад порезавший запястья прямо на сцене после выступления, покинул Россию. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам самого актера, в России ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу.

Шувалов порезал себе вены 30 марта после окончания одного из спектаклей, когда артисты вышли на поклон. Он заявил, что его на протяжении года «пытаются уволить из этого театра, унижают, лишают работы, денег».

Ранее Шувалов и другие актеры театра требовали вернуть художественного руководителя Сергея Левицкого, уволенного за антивоенную позицию. В ответ новый худрук Вячеслав Дьяченко, поддерживающий вторжение в Украину, назвал их «представителями древнейшей профессии».

В региональном Минкульте отмечали, что Шувалов отказывался выступать перед российскими военными, а также один раз сорвал флаг с буквой Z, вывешенный у театра.

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