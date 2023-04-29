Королевский военно-морской флот Великобритании начал расследование после того, как в городе Барроу-ин-Фернесс были найдены конфиденциальные документы, касающиеся подводной лодки HMS Anson, сообщает The Sun

По словам источника газеты, документы были обнаружены в туалетной кабинке в пабе Wetherspoons, расположенном недалеко от верфи, на которой строятся подлодки класса Astute. Собеседник газеты пояснил, что накануне паб был переполнен сотрудниками верфи, в том числе военными. «Любой мог найти документы. Повезло, что их нашел не какой-нибудь российский шпион под прикрытием», — добавил собеседник.

Как пишет The Sun, в обнаруженных документах содержалась информация о внутреннем устройстве подлодки. В то же время источник газеты в военно-морском флоте объяснил, что эти документы являются частью справочного руководства для тех, кто служит или работает на подводной лодке.

«Это общие учебные документы, в которых нет секретной информации. Однако мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности и проведем расследование обстоятельств их обнаружения», — заверил представитель флота.

В Великобритании не в первый раз находят официальные документы в общественных местах. Последний громкий случай произошел летом 2021 года. Тогда секретные документы Минобороны Великобритании были найдены на автобусной остановке в графстве Кент.