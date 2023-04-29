Фигурантку первого в России дела о «фейках» об армии оштрафовали на миллион рублей. Она просила отправить ее в колонию, поскольку денег на штраф нет

Северский городской суд Томска приговорил 65-летнюю юристку Марину Новикову — фигурантку одного из двух первых в России уголовных дел о «фейках» про армию — к штрафу в размере одного миллиона рублей. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил муж осужденной Александр Гаврик.

«Меня судья после прений выгнала из зала и даже на приговор не пустила. Если бы Марину вчера взяли под стражу, то увели бы прямо из зала и нам даже проститься бы не дали», — рассказал Гаврик.

Ранее Новикова попросила суд назначить ей «не штраф, а сразу срок», заявив, что в случае назначения штрафа ей негде будет взять денег на его оплату. Обвинение также запрашивало для нее три года колонии.

Защита намерена обжаловать приговор, уточняет местный телеканал TB2.

Дело против Новиковой было возбуждено 16 марта 2022 года вместе с делом против еще одного жителя Томской области Виктора Лаврентьева. Это были первые уголовные дела по статье о «фейках» про российскую армию. Статья начала действовать меньше чем за две недели до этого. О приговоре Лаврентьеву в СМИ не сообщалось.

«Фейками» в случае Новиковой следствие считает посты в ее соцсетях, в которых она сообщала об обстрелах украинских городов. Сама Новикова в суде утверждала, что все ее посты подтверждаются информацией из открытых источников, а также свидетельствами ее украинских друзей, пишет «ОВД-Инфо».

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