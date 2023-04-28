Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что посетил Бахмут. «Город поврежден, но восстановить его можно»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий в российском правительстве вопросы строительства, заявил, что побывал в Бахмуте, захватить который российские силы пытаются уже несколько месяцев.

О поездке в Бахмут Хуснуллин так написал в телеграм-канале (он использует старое название города — Артемовск):

Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать.

В качестве примера Хуснуллин назвал дом культуры в Бахмуте. Он опубликовал фото здания, объявив: «Повреждения есть, но восстановить его можно!»

Когда вице-премьер РФ ездил в Бахмут, который российские силы, по состоянию на конец апреля, до конца не захватили, не уточняется.

Что происходит в Бахмуте

Бахмут. Россия заявляет, что контролирует большую часть города. Украина держит оборону, чтобы не дать «шанса захватить больше земель» Четыреста двадцать четвертый день войны. Фотографии

Что происходит в Бахмуте

Бахмут. Россия заявляет, что контролирует большую часть города. Украина держит оборону, чтобы не дать «шанса захватить больше земель» Четыреста двадцать четвертый день войны. Фотографии