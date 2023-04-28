Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что посетил Бахмут. «Город поврежден, но восстановить его можно»
Источник: Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий в российском правительстве вопросы строительства, заявил, что побывал в Бахмуте, захватить который российские силы пытаются уже несколько месяцев.
О поездке в Бахмут Хуснуллин так написал в телеграм-канале (он использует старое название города — Артемовск):
Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать.
В качестве примера Хуснуллин назвал дом культуры в Бахмуте. Он опубликовал фото здания, объявив: «Повреждения есть, но восстановить его можно!»
Когда вице-премьер РФ ездил в Бахмут, который российские силы, по состоянию на конец апреля, до конца не захватили, не уточняется.