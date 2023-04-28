В Нижнем Новгороде к юристам «Команды против пыток» пришли с обыском

Полицейские утром 28 апреля пришли с обысками домой к юристам «Команды против пыток» из Нижнего Новгорода. Как сообщила правозащитная организация, обыски проводят сотрудники уголовного розыска.

Среди тех, к кому домой пришла полиция, была Ольга Садовская, которая вчера получила премию Московской Хельсинкской группы.

«Команда против пыток» сообщила, что обыски были связаны с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии. Ранее в апреле в рамках этого дела полиция обыскивала офис правозащитной организации в Пятигорске. «Подробности дела мы не можем разглашать в интересах наших заявителей», — говорится в сообщении.

Общественная организация «Комитет против пыток» была основана Игорем Каляпиным в 2000 году. В 2015-м ее объявили «иностранным агентом». После этого организацию ликвидировали, образовав вместо нее «Комитет по предотвращению пыток» — его также объявили «иноагентом». Правозащитники продолжают работу в России, теперь под названием «Команда против пыток».