В Белгородской области у границы с Украиной автомобиль подорвался на мине. Глава региона сообщил о двух погибших

В Белгородской области недалеко от села Журавлевка легковой автомобиль подорвался на мине, в результате чего погибли четыре человека, сообщают телеграм-каналы «112», Baza и Mash.

По данным «112», местные жители ехали на рыбалку и решили срезать путь к реке через поле, однако попали на минные заграждения. Mash пишет, что в автомобиле находились трое мужчин и одна женщина.

Журавлевка находится в приграничной зоне с Украиной.

Обновление. По данным губернатора Белгородской области, в результате взрыва погибли два человека. «Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа», — написал Гладков в своем телеграм-канале.