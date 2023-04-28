Сербские СМИ сообщают об экстренной госпитализации президента Александра Вучича. Официальной информации пока нет

Президент Сербии Александар Вучич был экстренно госпитализирован, сообщают местный телеканал B92 и газета Alo!.

Первые сообщения о госпитализации президента появились в соцсетях оппозиционеров. Сообщалось, что президента срочно доставили в Военно-медицинскую академию в Белграде. Также авторы отмечали, что это произошло «второй раз за двадцать дней».

По данным B92, что Вучич действительно госпитализирован, но не в Военно-медицинскую академию. Причины, по которым президент Сербии обратился за медицинской помощью, телеканал не уточняет.

Также СМИ обращают внимание на то, что сын президента Данило Вучич выразил поддержку отцу в соцсетях.

Власти Сербии на момент публикации сообщения о госпитализации Вучича никак не прокомментировали.

В 2019 году сербский президент уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.