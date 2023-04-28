На жительницу Москвы, которая печет торты с антивоенными надписями, составили протокол о «дискредитации» армии

В Москве к Анастасии Чернышевой, которая выпекает торты с антивоенными надписями, пришла полиция. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на Юлию Евдокимову, защищающую Чернышеву.

Кондитера забрали в отдел полиции, где на нее составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП о «дискредитации» армии.

Причина, по которой Чернышевой заинтересовалась полиция, не сообщается. «ОВД-Инфо» предполагает, что протокол на нее составили из-за поста в инстаграме с одним из тортов с антивоенной надписью.

Одна из работ Анастасии Чернышевой

Статьи о «дискредитации» российской армии и «фейках» о Вооруженных силах РФ появились в Уголовном кодексе и КоАП после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По ним возбуждены сотни административных и уголовных дел. Фигуранты уголовных дел о «фейках» и повторной «дискредитации» армии приговариваются к длительным реальным срокам заключения.

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