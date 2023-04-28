Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил решение Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ).

Таким образом, решение о ликвидации вступило в законную силу.

Мосгорсуд постановил ликвидировать МХГ 25 мая, это было сделано по иску Минюста. Формальным основанием для этого стало участие членов МХГ в мероприятиях за пределами Москвы, в то время как сама организация по уставу является региональной.

Московская группа — это старейшая правозащитная организация России и СССР. Она была основана в 1976 году и в первые годы работы подвергалась преследованиям со стороны КГБ. После нескольких приговоров ее членам организация в 1982 году приостановила деятельность, однако снова возобновила ее семь лет спустя.

В самой МХГ после того, как Минюст подал иск о ее ликвидации, заявили, что «Московская Хельсинкская группа была, есть и будет независимо от желания властей».

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