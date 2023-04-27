В Великобритании нашли компанию «главы» аннексированной части Херсонской области. Она была зарегистрирована осенью 2022 года

Спустя пять месяцев после того, как назначенный Россией на пост главы Херсонской области Владимир Сальдо попал под санкции Великобритании, в Лондоне появилась фирма, оформленная на его имя, сообщает The Guardian.

По данным издания, компания Grainholding с уставным капиталом в миллион фунтов стерлингов была зарегистрирована в ноябре 2022 года. Согласно информации из официального реестра, Сальдо в компании занимает должность директора и ему принадлежит половина фирмы. Владельцем второй половины и коммерческим директором указан гражданин Украины Григорий Смитюк, проживающий в Киеве.

Первоначально Grainholding была зарегистрирована в самом центре Лондона — в офисном здании Hatton Garden. Однако после того, как на нее обратили внимание журналисты, фирма сменила свой адрес.

Надзорные органы Великобритании, напоминает The Guardian, не требуют подтверждения личности учредителей в момент регистрации компании.

Владимир Сальдо на вопросы газеты не ответил. Власти Великобритании также отказались от комментариев.

Владимир Сальдо попал под санкции Великобритании в июне 2022 года. Его обвиняют в действиях, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Санкции предполагают заморозку активов в стране, а также запрет на въезд. Кроме того, санкции против Сальдо ввели ЕС, США, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.

До российского вторжения в Украину Сальдо был мэром Херсона, а в последние годы — депутатом херсонского городского совета. В апреле 2022 года российские власти назначили его главой военно-гражданской администрации Херсонской области, а в октябре того же года — врио губернатора аннексированной части региона.