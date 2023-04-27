На заброшенной ТЭЦ под Петербургом произошел взрыв

На территории заброшенной ТЭЦ в Павловске под Санкт-Петербургом поздним вечером 26 апреля произошел взрыв. Как писала «Фонтанка», звук взрыва «слышал весь город». Заброшенная ТЭЦ, по данным издания, была полностью разрушена, на ее месте осталась воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину.

Что именно взорвалось, по данным «Фонтанки», приехавшие на место происшествия взрывотехники сразу выяснить не смогли. «Якобы есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока определили, как неустановленный предмет без осколков», — сообщало издание, добавляя, что не исключена версия взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны.

ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу днем 27 апреля подтвердило факт взрыва «неустановленного устройства» в Павловске. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1. УК РФ).