Экипаж российской яхты, пропавшей в Красном море, вышел на связь и рассказал о нападении вооруженных людей

Россияне, находящиеся на борту яхты «30 минут», пропавшей в Красном море, вышли на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на жену капитана судна Надежду Расину.

По словам Расиной, яхтсмены рассказали, что в территориальных водах Йемена на них напали вооруженные люди с пулеметом, они «получили несколько пуль в борт», но смогли укрыться в территориальных водах Эритреи.

«Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо», — добавила она.

Прогулочное судно «30 минут» 17 апреля вышло в море и направилось в Джибути, страну в Восточной Африке. На борту находился экипаж из трех россиян и одного гражданина Египта. Экипаж выходил на связь в ночь на 18 апреля, после чего контакт с яхтой был утрачен, в том числе у судна оказалась выключена система отслеживания судов. Через два дня после того, как экипаж яхты перестал выходить на связь, владелец судна подал сигнал SOS и объявил яхту терпящей бедствие в районе, где она находилась во время последнего сеанса связи.