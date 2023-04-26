В Херсонской области погиб украинский журналист. Корреспондент La Repubblica получил ранение

В Херсонской области погиб украинский журналист Богдан Битик, сопровождавший корреспондента итальянской газеты La Repubblica Коррадо Зунино.

По данным La Repubblica, журналисты попали в засаду российских снайперов недалеко от Антоновского моста: «Мы проехали три блокпоста, украинские военные без проблем нас пропустили. Это не была зона боевых действий. Потом нас подбили, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался», — рассказал итальянский журналист.

По словам Зунино, сам он получил ранение в плечо. Выбравшись из зоны обстрела, он смог остановить проезжавший мимо автомобиль, на котором он добрался до херсонской больницы.

Газета подчеркивает, что оба журналиста были в бронежилетах с надписью «Пресса».

В свою очередь пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что ведомство начало досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.