В Херсонской области погиб украинский журналист. Корреспондент La Repubblica получил ранение
В Херсонской области погиб украинский журналист Богдан Битик, сопровождавший корреспондента итальянской газеты La Repubblica Коррадо Зунино.
По данным La Repubblica, журналисты попали в засаду российских снайперов недалеко от Антоновского моста: «Мы проехали три блокпоста, украинские военные без проблем нас пропустили. Это не была зона боевых действий. Потом нас подбили, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался», — рассказал итальянский журналист.
По словам Зунино, сам он получил ранение в плечо. Выбравшись из зоны обстрела, он смог остановить проезжавший мимо автомобиль, на котором он добрался до херсонской больницы.
Газета подчеркивает, что оба журналиста были в бронежилетах с надписью «Пресса».
В свою очередь пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что ведомство начало досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.