Посол РФ в Варшаве заявил, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил РИА Новости глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — заявил посол.

По его словам, тогда же банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с российским посольством и закрыл его счета. По мнению посла, произошедшее является «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». Также Андреев подчеркнул, что речь идет о «значительных средствах», которые были как в долларах США, так и в польских злотых.

РИА Новости напоминает, что польская сторона заморозила счета посольства РФ по подозрению, что их могут использовать для отмывания денег или финансирования терроризма.

Счета посольства РФ в Польше были заблокированы польской прокуратурой в начале марта 2022 года. Тогда ТАСС писал, что речь шла о 800 тысячах злотых и 912 тысячах долларов.