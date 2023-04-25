Жителю Сахалина взломали аккаунт на «Госуслугах» и записали его «добровольцем» на войну. Возбуждено уголовное дело
У жителя Сахалина взломали личный кабинет на портале «Госуслуги» и записали его «добровольцем» для участия в войне.
Как пишет Baza, злоумышленник, представившийся «сотрудником „Госуслуг“», связался через мессенджер с 50-летним жителем Южно-Сахалинска, заявил, что того «взломали», и попросил продиктовать код из SMS-сообщения.
Спустя три дня мужчина зашел в личный кабинет на «Госуслугах» и обнаружил, что от его имени подано заявление на добровольное участие в «специальной военной операции» в Украине.
Житель Южно-Сахалинска обратился в полицию. Он заявил, что не записывался «добровольцем» и у него инвалидность.
Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, сообщило управление МВД по Сахалинской области.
Возможность подать на «Госуслугах» заявление «на добровольное участие в специальной военной операции» появилась в октябре 2022 года, напоминает РБК.
Через аккаунты на «Госуслугах» собираются рассылать повестки военнобязанным. Причем повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете. Сразу же после «вручения» электронной повестки военнобязанным собираются закрывать выезд за границу, а впоследствии в случае неявки в военкомат накладывать дополнительные ограничения.