Военнослужащего из Ростовской области приговорили 14 годам по делу о госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене и незаконном доступе к государственной тайне. ТАСС сообщает, что военного также лишили воинского звания.

В чем именно обвиняли военного, неизвестно — процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела помечены грифом «секретно». Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован, уточняет агентство.

ТАСС сообщает, что Трачук в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

18 апреля Госдума РФ одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное наказание за государственную измену. Ранее максимальный срок по этой статье составлял до 20 лет лишения свободы. Теперь документ должен одобрить Совет Федерации, после чего его подпишет президент.

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